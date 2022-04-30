亞馬遜（Amazon〉財報表現令人失望，加上市場擔心高通膨和升息，美股今天長黑，標準普爾500指數跌幅創2020年6月以來最大單日跌幅。
道瓊工業指數下跌939.18點，或2.77%，收在32977.21點。
標準普爾500指數下跌155.57點，或3.63%，收在4131.93點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌536.89點，或4.17%，收在12334.64點。
費城半導體指數下跌136.623點，或4.47%，收在2919.739點。（譯者：徐睿承）1110430
亞馬遜（Amazon〉財報表現令人失望，加上市場擔心高通膨和升息，美股今天長黑，標準普爾500指數跌幅創2020年6月以來最大單日跌幅。
道瓊工業指數下跌939.18點，或2.77%，收在32977.21點。
標準普爾500指數下跌155.57點，或3.63%，收在4131.93點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌536.89點，或4.17%，收在12334.64點。
費城半導體指數下跌136.623點，或4.47%，收在2919.739點。（譯者：徐睿承）1110430
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