亞馬遜（Amazon〉財報表現令人失望，加上市場擔心高通膨和升息，美股今天長黑，標準普爾500指數跌幅創2020年6月以來最大單日跌幅。

道瓊工業指數下跌939.18點，或2.77%，收在32977.21點。

標準普爾500指數下跌155.57點，或3.63%，收在4131.93點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌536.89點，或4.17%，收在12334.64點。

費城半導體指數下跌136.623點，或4.47%，收在2919.739點。（譯者：徐睿承）1110430