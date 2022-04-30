【愛傳媒郭少宗專欄】終於，烏克蘭的「烏俄友誼紀念碑」被拆除了。

基輔當局粗暴地先將象徵俄方工人雕像頭顱鋸斷，直接滾落地上；接著把二雕像腳部鋸斷，用吊車放倒廣場上。但不知「殘肢」下落如何？只留下現場台座上的四隻腳踝空殼，而烏克蘭的兒童爬上，高舉兩隻手，做歡呼狀⋯⋯彷彿和原先的「虛假象徵」二位工人像相似。

這是血淋淋的以暴制暴，以仇恨取代仇恨的不良舉措，讓藝術品無辜受損，讓民族幼苗播下仇恨種子；此舉與其上的拱門（夜晚放射彩光象徵彩虹）被某些異議人士塗上黑色「裂痕」線條一般。

烏克蘭政府此一做法，在其受難者立場以及對不公不義給與反抗，實可諒解。

據報導所載：默霍爾德斯基（Serhiy Myrhorodsky）是這座紀念碑的設計師之一，他說：「俄羅斯入侵烏克蘭，我們還能和俄國做朋友嗎？你怎麼看？這是我們最大的敵人，這就是為什麼俄羅斯和烏克蘭的友誼紀念碑不再有意義。」

平心而論，藝術家本人仇視自創作品，只因意識形態，毫不憐惜其造型美感與創作心血，此舉令我百思不解。

如果換個角度，理智思惟一下，發揮創意地設計，應可以緩和的、幽默的、文明的「後現代」手法，將紀念碑反轉成「反諷」象徵物，將罪魁強人（魔頭）的形象標記其上，可使此作進一步成為大事件的紀錄，大時代的印證。

本人越俎代庖的設想，雲運用隱喻、象徵、文學的多元手法，將作品改頭換面而非強制拆解驅除，一筆勾銷。

構想如下：

一、不動用一刀一斧，先將代表烏克蘭的人像由上到下分節塗上烏克蘭國旗的藍黃二色，其鮮豔的普普藝術手法，可一掃黯淡陰霾的原色；反之，把象徵俄羅斯的人像相對應左人的藍黃二色，「顛覆性」的錯置成黃藍二色。此二人像全身的色彩「條碼化」，而且對比色相互錯開且對峙，卻又彼此互動又合拍。此意涵是把僵硬的人像敷上濃彩，軟性同化了「敵人」，也顯示烏俄民族血緣相近，最重要的是：發揮化敵為友的大氣度，放下武器，攜手前進。

二、至於二座雕像舉起手共撐起的「友誼徽章」，可將其整個包覆成另一「人頭」—— 就以白俄羅斯藝術家設計的「普丁」頭像，用1500幀烏克蘭悲慘戰況的新聞照片拼湊而成。

三、在拱門下方圓形高起的盤狀地舖，改做鑲嵌鋪上1500張戰爭圖片，讓觀者可或立或蹲，仔細觀看真實慘況歷史照片，同時也用雙腳踐踏普丁的嘴臉，稍可洩恨。因為此轉換作用（真實紀實／印象頭像／構成頭顱／舖成祭壇）遠看是恐怖、詭異的撒旦頭像，近看是家國受苦受難的景況。此一直接的控訴，寫實的紀錄，蒙太奇的手法，結合了攝影、裝置、跳躍剪輯、 隨意拼貼的技法，同時又具備文學批判與普羅教育的功能。

藝術當然不是萬能，無法符合每個時代與政體的更迭，更無法適合眾人的認知與品味。然而，藝術家的創意應被尊重，藝術品的價值應被珍視。任何粗暴的、非理性的拆除或毀壞（刀劈、炮擊、塗鴉…），都應避免更該被譴責。

總之，藝術不是戰爭的武器，也不是謊言的大衣。但是，藝術又是魔術師的生花妙手。

作者為藝術創作者

照片來源：烏俄友誼紀念碑維基百科截圖。

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