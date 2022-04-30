【愛傳媒蔡詩萍專欄】朋友在臉書上，貼了兒子小時候與阿嬤的合照，還寫了一行字：天下最好的阿嬤！

不爭氣的我，模糊了眼眶。我向來認為，有阿嬤阿公，爺爺奶奶的孫兒輩，是最幸福的。出生，便有來自爸媽，來自爸媽的爸媽的疼愛，那絕不是二加二等於四的愛，爺奶輩的疼，要比爸媽還要double一倍以上！

我自己只有外公外婆。老爸隻身來台，娶了我媽，方有了娘家的家族。

小時候，跟著老爸老媽身後，腳步踉蹌的「回娘家」，田間小路上，半跑半走，總是莫名的興奮。

綠油油的稻苗，隨風搖曳。田埂方塊狀格子狀的，往前延伸。秋收以後，田裡剩下收割後的稻梗，蕭瑟起來，就是要過冬了。走過那一大段的田間小路，我知道，外公外婆會在三合院的廣場上，若無其事的等我們。

我靠過去，外公咧嘴一笑，粗糲的手掌，摩挲我的頭顱，外婆拉著我，進到廚房，灶上肯定有一鍋熱騰騰的客家湯圓，我一口氣可以喝掉兩碗。吃飽了，便跑到牛棚，看阿公餵牛吃草。

小時候，我便懂，什麼叫「反芻」，因為，牛棚就在眼前，夜裡，你聽牛彷彿不睡似的，嘴裡嚼啊嚼的，反芻便是那樣，不是書本上的描述，而是你在牛棚旁的小小心靈的震撼！

我運氣很好，外公外婆皆長壽，我有很長的人生歷程，看著他們倆漸漸老去，然後自己也從兒童，青少年，青年，一路到了中壯年。

田埂間的路，換成了寬敞的柏油路，是我載著爸媽「回娘家」了。有外公外婆的孩子，是幸福的。我的世界裡，從此多了客家族群，客家聚落的許多回憶，我於是了解，台灣是很豐富的多元文化。

女兒自出生，也注定是幸福的小孩，爺爺奶奶外公外婆，總是一個換一個的輪流抱著她，哄啊，逗啊，長輩都成了孩子似的笑臉，我可以在他們抱著我女兒的笑出一臉蓮花的容顏裡，想像我小時候，外公外婆逗弄我的神情，不外乎是這樣吧！

一代一代的，都會老去，然而，逗弄隔代的小孫兒，其樂融融，總不外乎便是那樣吧！女兒的外公外婆都走了。她的爺爺奶奶也很老很老了。

我總希望，她在繼續往前的歲月裡，能多記住一些關於她外公外婆爺爺奶奶的畫面。

那是不會再回頭的美好，但我們記住了，就會沿途不斷的提醒我們：人生總有那麼些純粹的愛，純粹到，只希望你一切都好，為了你好，他們忘卻了時光曾經給他們的憂傷與挫折，因為你好，他們遂甘心在時光大道上，淪為子孫的牛馬，於落日餘暉中，笑出一抹最後的燦爛。

每個人，記憶裡，都會有天下最好的阿公阿嬤、爺爺奶奶的停格。

那是我們的幸福。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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