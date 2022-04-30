違停車輛，地主用「上鎖」1招真的沒問題嗎？1名網友發現自己每月租用的停車位常遭陌生人惡意停入，於是火大在對方車上放字條寫「你已多次違停，請自重！下次直接上鎖」，其他網友則認為上鎖恐會觸犯強制罪，建議他別作，不過據悉若主人已在車位明顯處公告「停車辦法」，其實是有有上鎖、罰款權力。

該名網友在臉書「爆料公社」上表示，他自家的車庫經常遭1輛外人的轎車駛入停放，最後他忍無可忍之下決定在對方轎車的擋風玻璃上放上大大的字板，上頭寫著「外車勿停，你已多次違停，請自重！下次直接上鎖」，示意對方下次若在任意停入，就會將車庫門或轎車上鎖，讓對方無法駛離開。

網友在對方車上放字條寫「你已多次違停，請自重！下次直接上鎖」，其他網友則認為上鎖恐會觸犯強制罪，建議他別做，不過律師有不同見解。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友PO文提到「這是誰的車啊？麻煩移車哦！我一個月租3000，你停爽爽！」其他網友則留言給出建議「建議貼上『錄影中，停車每小時100元』，順便要裝攝影機」、「要說鎖車，解鎖費1000元」、「直接水泥封起來」、「可用鐵鍊圍起來（不會違法）、不可鎖車（妨礙自由）」、「請用3M雙面膠，整車玻璃公告貼好貼滿」、「發泡劑、松香水很好用」。

不少網友認為上鎖會觸犯強制罪，限制對方自由，但律師提到，若在停車空間的出入口、內部等醒目位置，將「停車辦法」用明顯方式張貼公告，外人和場所主人就會成立民事契約關係，就可具有主張上鎖、罰款權力，但仍需注意上鎖時不能鎖壞車輛，或是也不能瞞天開價。