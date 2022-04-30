自2015年微軟推出Windows10系統後，受到網友好評，時隔6年，微軟再度於去年推出最新一代的Windows11，此次大改版用戶正反兩極，但幾乎都一致認為在往MacOS看齊，但一直以來網友都有疑問，為何11代的電腦時間顯示不再有秒數，對此微軟官方雖然給了答案，但卻讓網友全炸鍋，直呼不爽升級。

隨著科技進步與網路普及，越來越多人有在網路消費習慣，其中包括演唱會門票、各大平台例如蝦皮賣場的優惠券等，都需要用戶緊盯秒數，往往時間晚了10秒就被秒殺一空，因此11代取消秒數引發不少怨言。

對此微軟官方解釋，時間上顯示秒數必須頻繁執行時鐘應用程式的更新，導致CPU負擔龐大，因此影響效能，同時有可能導致CPU無法進入省電功耗模式。

但網友們看到微軟理由卻幾乎一面倒認為根本離譜，大罵：「現在CPU越來越強，然後你跟我說秒數會影響效能？」、「那以前那些爛CPU是怎麼撐過來的」、「原來我的智慧型手表比電腦效能還強」、「您已成為正版軟體的受害者」、「又重演Win8悲劇」、「微軟不意外，每次隔代都悲劇」、「從Win98、Me、Vista、8再到現在11，微軟傳統隔代GG」。