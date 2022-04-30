大聯盟總裁30日宣布將道奇投手包爾（Trevor Bauer）禁賽324場比賽，也就是兩個球季！包爾去年6月捲入性侵官司之後沒再上場，並且薪水照領。今年2月確定包爾不會被刑事起訴，但是大聯盟自行依照反性侵、反家暴、反虐童條款將包爾禁賽，這次當然是沒有薪水的。

道奇球團發表聲明：「今日我們接獲大聯盟通知包爾案件的調查結果，總裁決定處分。道奇球團非常嚴肅看待這類指控，絕不容忍家暴和性侵行為，我們從調查之初就開始全力配合，也明白包爾擁有上訴權利，因此在整個流程結束之前不會進一步評論。」

包爾聲明「堅持捍衛清白，一定會上訴到底」。如果失敗他就不再是道奇球員了，因為他的合約只持續到2023年球季結束。2022、2023球季是他生涯最高薪水的兩個球季，都是3530萬美元（新台幣10.4億），他損失的薪水合計超過7000萬美元。包爾是2020年縮水球季的國聯賽揚獎得主，之後與道奇簽下3年1.02億美元肥約，但在第一年就遇上性侵官司，總共投了17場比賽。

簡言之，包爾和女網友一夜情，女子要求包爾「粗暴一點」，結果她受傷反過來控告包爾。洛杉磯檢方調查5個月之後，因為證據不足而宣布刑事不起訴，但是大聯盟決定自行處分他。