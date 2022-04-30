新冠肺炎本土疫情升溫，民眾的快篩需求也提升，由於小朋友不容易採檢，不少人都期盼能使用唾液快篩。指揮官陳時中昨（29日）表示，食藥署已進行100人測試，「應該是會通過」。相關消息曝光後，引發網友熱烈討論，有人卻認為「台灣人沒感覺到現在的快篩劑，運作程序和疫情剛剛開始時，口罩上市的情況一模一樣嗎？」「看，超前部署個屁，到現在什麼都沒有」。

根據《中國時報》今（30日）報導，本土疫情居高不下，12歲以下學童已可施打疫苗，但0到5歲幼童不僅無快篩可使用，就連國外普遍公費提供幼兒使用的唾液快篩試劑，國內也沒有，讓幼兒園、托嬰中心的幼兒，成了防疫邊緣人，引來幼教團體痛批。對此，衛福部食藥署昨晚緊急核准通過專案進口首款一般民眾用的家用唾液快篩試劑，總申請量達3000萬劑。

有網友則是在《LINE TODAY》相關新聞底下留言，已有近400則留言，有人說「跟卡疫苗一樣，歐美用那麼久又如何」、「早就該開放了，一直戳鼻子是要戳多久？一直喊超前部署，結果都慢好幾拍」、「動作慢吞吞， 不知道到底在幹什麼」、「可以做就做 不要老是開會」、「還不快買 又要拖上一年了」、「現在才在測？超前部署？重症清零？？？有做到？」