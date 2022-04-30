知名直播主連千毅遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑販賣NFT詐騙在網上爆發口角，甚至相約5月5日要在台中運動場對質辯論，但在28日深夜，被視為連千億大哥的天道盟分會長謝育全在臉書發文對雙方喊話後，稍早有眼尖的網友發現，連千毅已悄悄刪除相關文章，勾惡也同時將道歉影片下架，顯然大哥說的話「他們有聽見去」，但真正幕後的關鍵，竟是早已退隱江湖，台灣道上著名的「北盜」黑金城。

黑金城昨晚PO文表示，針對兩人間的紛爭，他希望跟涉及此事的眾家兄弟提供一個簡單的處理手段，這是眾家兄弟可以要求連千毅、勾惡做得到的，他們也必須如此被要求。五月五日的當面辯論取消。並期許兩人，誰能率先「低頭」就是樹下了榜樣，希望二位能有這樣的智慧與肚量。

黑金城的PO文全文如下:

謹借全兄臉書抒發己見，僭越之處尚祈海涵。 「江湖」是什麼？人情義理四字而已。 人情義理，各自表述。但，它總有個準則在的，有人俯仰於江湖，載浮載沉；有人雖千山萬水踽踽獨行。如何選擇，端在自決。

我曾上過勾惡的單元，那番言語非在捧場，我大半生無視法律，我行我素，却也換得二十多年之牢。講江湖論兄弟，說說黑白道，我應該可以的。

在這事件中其實脈絡很簡單，一點也不複雜。連千毅自承是兄弟，但他必須做生意。（做兄弟能不做生意還能有吃有住，那就只有坐牢）勾惡自詡是揭弊除奸的發聲人，但他也須另討生活。換言之，在這現實的江湖裡，清清濁濁自屬常態，無人能免。可如今，兩人因所謂的NFT買賣演變成社會注目的事件，除了隔空論戰外，還相約訂期辯論較量。如果這場擂台真的發生，我請問兩位各有來歷的年輕朋友，所為何來？得到什麼？解決了啥？除了滿足一些隔岸觀火看熱鬧的人或酸言酸語唯恐天下不亂的雜碎外，什麼都没有。

近日來兩方壁壘分明的勢態已然成形，誠不諱言，兩方各有淵源關係的長輩親友也言之諄諄極力疏通，這就不需我多所著墨了。讓我跟涉及此事的眾家兄弟提供一個簡單的處理手段，（容我用手段二字）這是眾家兄弟可以要求連千毅、勾惡做得到的，他們也必須如此被要求。也就是五月五日的當面辯論取消，既已提告，就交由司法做仲裁。

江湖是什麼？它有倫理有規矩在的，除非你無視於此，那麽就得依倫理規矩行事。這才是尊重。

文末容我再添兩句。我欣賞強者向弱者低頭的偉大風範。連千毅、勾惡都不是弱者，但誰能率先「低頭」就是樹下了榜樣。我期許二位能有這樣的智慧與肚量。

勇敢是什麽？勇為何在敢之上？勇於承擔，敢於任事。就是勇敢。兩位大有可為的年輕人不好再這樣消耗了，須知，成全他人就是成就自己。惟其如是才不致辜負那些真心真誠支持你的人。

連千毅日前遭勾惡爆料疑似透過NFT（非同質化代幣）詐騙粉絲，2人在網上吵得不可開交，連網紅陳沂、鳳梨（吳泓逸）紛紛開直播痛罵連他「適可而止」，與連千毅有著師徒之稱謝育全，28日在臉書發文寫到「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」事後遭ptt鄉民們發現，連千毅刪除勾惡相關文章，而勾惡也將爭議影片下架。