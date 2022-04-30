0740:外媒報導，G20峰會將在11月於印尼召開，印尼總統佐科威（Joko Widodo）證實普丁將出席，對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經公開表示反對俄羅斯總統普丁出席，並和主辦國印尼就加強對俄羅斯的譴責進行討論。
拜登曾經表示俄應該被排除在G20之外，目前美高級官員都已經退出有俄代表出席的G20活動。莎琪還說，他們無法預測峰會狀況，現在還太早。但他強調，美國的觀點就是不認為俄可以公開或私下參與其中。
0740:外媒報導，G20峰會將在11月於印尼召開，印尼總統佐科威（Joko Widodo）證實普丁將出席，對此白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國總統拜登（Joe Biden）已經公開表示反對俄羅斯總統普丁出席，並和主辦國印尼就加強對俄羅斯的譴責進行討論。
拜登曾經表示俄應該被排除在G20之外，目前美高級官員都已經退出有俄代表出席的G20活動。莎琪還說，他們無法預測峰會狀況，現在還太早。但他強調，美國的觀點就是不認為俄可以公開或私下參與其中。
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