58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與小17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗官司連續開庭，目前已進入第三週，被喻為「21世紀英國最大誹謗案」；強尼戴普再次提起安柏赫德在床上拉屎的事蹟，而安柏赫德回擊強尼戴普曾在家門口灑尿，讓強尼戴普哭笑不得。

法庭上請到強尼戴普過去的私人保鑣馬爾科姆康諾利（Malcolm Connolly）以證人身份出庭，由於工作關係，他被認為過去曾目擊強尼戴普和安柏赫德吵架的證人，安柏赫德方提出2015時，當時還是夫妻的兩人在澳洲，吵架吵到一半強尼戴普突然把GG掏出，接著到門口灑尿，威脅說「我要在地毯（用尿）寫下妳的名字！」，場面一度失控。

安柏赫德的律師對馬爾科姆康諾利提出疑問，請對方還原當時現場狀況：「戴普先生有在門前小便嗎？」，他回答：「沒有。」律師緊接著提問：「戴普先生有掏出他的陰莖，對嗎？」，聽到問題的強尼戴普原先只是搖搖頭，面對尷尬的問題只是苦笑。

前保鑣馬爾科姆康諾利否認該提問，並說「如果我有看到戴普先生的陰莖，我應該會記得吧！」，荒謬的攻防戰讓法庭爆出笑聲，強尼戴普本人似乎戳到笑點，憋不住直接趴在桌上笑彎了腰，身體還笑到顫抖，強尼戴普的律師也面帶微笑，輕輕觸碰強尼戴普的肩膀讓他鎮定些。

（來源／Law&Crime Network）

該影片上傳後，不少網友留言「這是我聽過律師問得最尷尬的問題」、「這指控聽起來超荒謬」、「太好笑了吧」。