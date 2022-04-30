北市一名男子和家哥哥家人同住在台北市信義區同棟公寓，卻假借看到懷孕的大姪女「印堂發黑」及肩部受傷的小姪女，要替兩人誦經改運及推拿灌氣，先後對兩人進行指侵，甚至壓在床上以下體磨蹭，兩名姪女隱忍2年決定恩斷義絕對叔叔提告，台北地院依強制性交、強制猥褻罪合併判刑3年10月，可上訴。

根據判決，該名狼叔叔在於民國105年9月某日，大姪女前往與他討論公司問題時，當面表示她看起來氣色不佳，要求大姪女閉眼蹲坐後，以手按住頭、腹部誦經，隨後將內衣拉開親吻乳頭後再強行進行指侵。

106年7月下旬，狼叔自外返家而經過侄女住處，又向小姪女表示之前推拿尚未完成，希望再繼續一次，於是要求小姪女脫去內衣但遭拒絕後，但狼叔卻佯稱穿著內衣無法針對穴位進行推拿於是解開內衣釦環，隨後伸手捏掐胸部後，又要求小姪女赤裸上身趴在床上後，立刻壓在身上以生殖器磨蹭猥褻。

大姪女向法官泣訴，當時她嚇壞了，就很小聲的問叔叔說「這是正常的嗎？」，但對方卻說，「妳的乳暈比嬸嬸的小，嬸嬸胸部大所以乳暈也比較大，如果是對別人做這種事情的話，早就被告了，因為妳是家人所以才比較不一樣」，她當時嚇到哭著跑走，後來也提醒家人不要和叔叔獨處。但因自己即將生產，父親又長期不在家，選擇隱忍此事。

小姪女也控訴，狼叔宣稱替她推拿受傷的肩膀，將她帶到到樓上的房間，強行脫下扯下她的內衣，並捧著她胸部稱「妳乳房的軟度跟妳嬸嬸一樣」、「這種事在外面早就被別人告性侵了」，讓她驚嚇不已不知如何反應。

沒隔幾天，叔叔又說要完成先前的推拿，威嚇她脫下內衣後，跨坐在她身上掐胸、下體磨蹭臀部，但卻姪子當場開門撞見，叔叔還說「多學一點，以後幫女朋友按」，直到後來姪子連續進房問「為什麼會推這麼久」，叔叔才罷休離開。

但狼叔出庭時否認性侵，還辯稱兩姊妹是因家族爭產談不攏而報復他，指控內容根本像是背誦的，還說大姪女若已有被侵犯，怎還會放任小姪女跟他進房，出來房間大家還一樣繼續聊天。

台北地院審酌，被告身為叔父，未嚴守人倫分際，僅為滿足一己之私慾，漠視他人之身體及性自主權，分別對兩名姪女猥褻，造成兩人身心無法抹滅之創傷，且犯後言詞否認，態度不佳，判刑3年10月，仍可上訴。