本土確診連2天破萬，疫情持續升溫，許多民眾瘋搶家用快篩試劑，而居家照護與居隔者的人數也狂飆，對此，《中時新聞網》整理出在家快篩陽性、親友確診被列密切接觸者該怎麼辦？等常見的5個問題供民眾參考。

一、在家快篩陽性應要怎麼做才對？

一般民眾若快篩陽性，可以先將快篩密封包好，自行前往篩檢站複驗，切記勿搭乘大眾運輸工具；若是居隔者快篩陽性，則要立即通報衛生單位，依指示進行PCR採檢。

二、使用過的快篩試劑該怎麼處理呢？

在家使用過的快篩試劑，如果結果是陰性，仍要裝到袋子裡面密封丟掉；若是陽性，則要裝到密封袋中，一起帶去醫院或篩檢站。

三、PCR陽性衛生單位沒通知怎辦？

收到PCR陽性通知以後先待在家中等待衛生單位通知，並從收到通知那一刻起實施一人一室、避免共用衛浴設備，也盡量不要離開自己的房間。

四、親密接觸者沒收到居隔單怎辦？

親友確診通知你是親密接觸者，當下可去快篩並開始居家隔離。居隔新制3＋4的計算方式是與確診者的最後接觸日，隔天起開始居隔3天，第4天若快篩陰性就能出門了。

五、接觸過確診者要直接做PCR嗎？

由於篩檢量大爆增，因此接觸過確診者也先用家用快篩檢驗即可，密切接觸者若是陰性就開始居隔就好，快篩陽性再去篩檢站或醫院複驗。