1990年的貝克。（美聯社資料照）

2002年的貝克，因逃漏稅被德國法庭判兩年緩刑。（美聯社資料照）

2022年的貝克與女友出庭聆聽刑期。（美聯社）

前男網球王貝克（Boris Becker）確定被判刑2年半，他在宣告破產之後非法轉移、隱匿部分財產，本月初他有4宗案件遭到倫敦法庭判決有罪。法官泰勒（Deborah Taylor）29日聽完控辯雙方陳詞之後宣布刑期，並且不滿貝克毫無悔意，這些罪名的最高刑期是7年。

今年54歲的貝克是德國人，現定居英國倫敦，出生於1967年，他在1985年以17歲又227日之齡摘下溫布頓公開賽單打冠軍，一度是史上最年輕的大滿貫冠軍（直到1989年張德培在法網打破紀錄）。貝克1991年登基球王寶座，生涯累積6座大滿貫金盃，賺進6300萬美元代言費與獎金，全盛時期的淨資產達到5000萬美元（14.4億台幣）。

然而貝克的私生活相當糟糕，他曾因美色所迷而球技下滑，有報導指稱他在17歲登頂之後很快就成為一位花花公子，也曾在眠花宿柳之後遭對手痛宰，被取了「打砲哥」的難堪綽號。他退役後不改糜爛生活，曾坦言「想要過得好一點」，離婚、私生子、購置豪宅、四處投資都賠了不少錢，2017年宣告破產。

根據貝克的自傳，他在1999年妻子懷孕期間與俄國模特兒Angela Ermakova一夜情，對方產下私生女，導致他付出200萬英鎊贍養費，妻子離婚又拿走他1100萬英鎊，重創他的財務。媒體當年狠狠嘲笑了貝克，直到今天也是一樣，形容他的人生「從中央球場落入了監獄」。貝克這次最低必須服刑15個月才能尋求假釋。