中國新聞網微信公眾號4月30日報導，中共中央政治局4月29日召開會議，強調支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求。穩樓市正在大陸各地上演，且有範圍愈廣、手段愈多、力度愈強之勢。貝殼研究院首席市場分析師許小樂認為，大陸中央釋放了更明確更積極的政策訊號，支持地方政府因城完善政策，預計後期地方調控自主性更強，更多城市的限制性政策有望鬆綁。

中原地產研究院資料顯示，截至4月28日，4月大陸全國累積發大陸房地產穩樓市政策已經超過60次，單月就刷新了月度穩樓市政策紀錄。今年以來，更是有近110城出台穩樓市新政。

「與2021年第一季房地產調控全面收緊相比，2022年樓市政策出現了明顯的寬鬆。不論是調控政策次數還是範圍都刷新了近幾年紀錄。」中原地產首席分析師張大偉指出。

房地產「五限」指的是限購、限貸、限售、限價以及限商，是大陸目前的嚴格限制性樓市調控政策，「五限」疊加也被認為是上一輪樓市調控的重要標誌。

「當前，對於『五限』政策正進一步放鬆，尤其是在限購、限貸、限售、限價等領域有所體現。」易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出。

4月28日，重磅消息傳來，天津擬10月1日起停止限價商品房銷售。「此次天津退出限價商品房，應該說屬於全國第一個案例。」嚴躍進認為，這與其市場青睞程度降低和行情的變化有很大的關係。

限貸政策也隨著信貸政策的調整而有所寬鬆。4月28日，貴陽發文鼓勵、引導金融機構實行首套房貸款首付20％政策。對擁有一套住房並已結清購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通住房的，支持、引導金融機構執行首套房貸款政策。

近期，還有多地下調最低首付比例，上調公積金貸款額度，取消「認房又認貸」等，都被認為是對限貸政策的合理化調整。

更為常見且靈活的限購、限售政策也在多地發生變化。哈爾濱在3月底取消了執行了近四年的主城區限售政策，從而成為首個取消限售政策的省會城市；近日，兩大灣區城市接連放鬆限購。

至此，「五限」政策中，除「限商」尚未有實質性的調整外，其餘四項限制性政策都出現了一定範圍的明顯變化。

對消費有著直接帶動作用的消費券近來也現身多地樓市。4月27日，廣東省江門市宣大陸，將對在江門購置新建商品住房並辦理合同網簽手續的前若干名購房人，按房屋建築面積分檔發放9000套、總價值3700萬元（人民幣，下同）的購房消費大禮包。

中新財經報導，稍早廣西桂林購房、延吉農民購房等已涉及到發放消費券舉措。

據諸葛找房資料研究中心不完全統計，目前出台購房補貼政策的城市已超20城，除了購房消費券，還有現金補貼、購房契稅補貼等，以真金白銀直接促進購房。報導梳理發現，各地發大陸的樓市寬鬆政策中，涉及到公積金的政策最多。

在貴陽4月28日新政中，在公積金方面更是提出了創新性的內容政策：新增個人補息貸款規模20億元，貸款發放時間控制在3個月內。