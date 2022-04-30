俄烏戰爭逾2個月，引發全球關注。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近日分別訪問俄羅斯與烏克蘭，希望推動人道走廊。前民進黨立委沈富雄認為，古特瑞斯稱，俄烏戰爭最後決定要不要停火，是來自俄羅斯，可預測俄烏戰爭落幕時間就是「俄羅斯撐不下去時」。此說法引發熱議，不少網友標示驚訝，有人更直言沈的預言讓「印度神童輸了」。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，古特瑞斯的談話還是有參考的價值。古特瑞斯稱，俄烏戰爭最後決定要不要停火，是來自俄羅斯，這是他的有感而發，畢竟聯合國總部在美國紐約，他已經對美國相當了解。

沈富雄進一步分析，古特瑞斯這一趟烏克蘭行，大概感覺到俄羅斯快撐不下去了，那不是面子問題，而是俄羅斯再打下去對自己不利。現在俄羅斯後援部隊很有問題，所以俄軍只能行動非常遲緩；俄羅斯打的這種地面焦士戰，可謂「沒完沒了」，所以最後等俄羅斯撐不下去時，可能會想一個辦法停戰。

此說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「老沈所言極是，印度神童輸了」、「老沈應該改叫台灣神童」、「講得很棒！我也這麼覺得，沒人受得了這樣持久戰」、「乍聽驚人，但其實有道理在」、「聯合國沒有效果的平台而已」、「搞笑嗎，有能源跟資源又會製造武器的國家打幾年都沒問題」、「笑死，明明就是澤倫司機先表態願意無條件談判」。