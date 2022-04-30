身為西區龍頭太陽闖進今年季後賽次輪的頭號功臣，保羅的領袖地位無庸置疑，根據《ESPN》記者溫霍斯特30日爆料，為了能讓太陽隊友專注在球場上面，保羅在紐奧良客場訂出嚴格的宵禁要求，也就是只要待在紐奧良晚上一定時間就不准外出。

畢竟保羅職業生涯的初期，都在紐奧良這座城市度過，他很清楚當地夜生活相當豐富，假如作客期間晚上都跑去夜店狂歡，勢必影響到隔天比賽狀況，所以他才會出面訂出宵禁時間，甚至在下榻飯店留了一個公共房間，讓球員可以一起消磨時間。

保羅不僅是嘴巴上說說而已，在今年季後賽首輪表現更是優異，不僅曾在G1、G3末節得分爆發領軍贏球，更在關鍵的G6，創下單場14投14中的完美投籃演出，幫助太陽在連3場季後賽少了戴文布克的逆境下，仍以4勝2敗挺進次輪。

太陽接下來的次輪對手，將是本季3次碰頭太陽全贏的獨行俠，儘管太陽占據明顯對戰優勢，可是這3場例行賽對決，太陽都沒有贏超過8分，證明獨行俠仍有跟太陽一拚的實力，看來等到前往達拉斯客場，保羅勢必仍會訂出宵禁時間禁止隊友鬼混了。