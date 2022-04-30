本土疫情持續升溫，導致快篩需求量大增，雲林縣佑全保健藥妝西螺建興藥局今（30）日凌晨在臉書公告，由於物流卡住，直到深夜都沒有收到實名制快篩，因此今天藥局將暫停販售實名制快篩試劑。

佑全保健藥妝西螺建興藥局今凌晨在臉書公告，因為物流配送不及，未能及時收到政府配送的快篩試劑，因此今（30日）的實名制快篩試劑將暫停販售，造成大家的不便，敬請見諒，若有任何異動將會另行公告。

快篩實名制4月28日正式上路，依身分證字號尾數分流，周一、三、五開放單數者購買；周二、四、六則開放雙數者購買；周日則是全面開放。不過，如果有些藥局本就周日公休，那天就不會特別營業販售快篩。

由於台灣本土疫情大爆炸，居隔人數不斷上升，導致快篩試劑的需求量也大增，不少民眾搶著購賣，為避免去藥局白跑一趟，指揮中心建議民眾可以在家先查詢「藥局存量地圖」看看有無庫存。