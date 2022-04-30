大陸《解放日報》·上觀新聞報導，上海此輪疫情面臨最大挑戰是救治重症、危重症患者。中華醫學會呼吸病學分會主任委員、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院黨委書記瞿介明，以市級定點救治醫療機構瑞金醫院北部院區為例，解釋目前堅持動態清零的必要性與重要性。他說：「目前，上海已是中國醫療資源最為充足的城市之一，如任由疫情進一步蔓延，廣大醫療資源配置不均的地區是否能夠扛住可能的疫情暴發？」正因如此，動態清零是目前控制感染人群基數、緩解疫情進一步擴散的唯一正確模式。

報導稱，上海堅持防止輕轉重與重症救治並重、新冠救治與基礎性疾病治療並重、中西醫治療並重三個原則，組建9支重症救治團隊，進駐8家市級定點醫院，全力救治危重症患者。根據市衛健委通報，每日新增感染人數已從高峰開始回落至2萬以下，同時，危重症與死亡人數成為大眾關心的新焦點。

瞿介明表示，瑞金醫院北部院區目前收治患者60歲以上超過65％，70歲以上近50％，並不乏90歲以上，且大多數有臨床症狀。

「比起逾九成的無症狀感染者和輕症患者，目前我們的救治將更多重點放在重症、危重症患者上。」瞿介明說，感染新冠病毒後，容易出現明顯臨床症狀且發展為重症、危重症的，主要特點有：「除了年齡大多為高齡之外，患者基本有長期基礎疾病史，且器官功能有衰退、障礙，如心功能不全、肺氣腫、老慢支、糖尿病、尿毒症等等，另外還有大量腫瘤患者，導致免疫功能低下。」同時，此類人群的疫苗接種率較低，截至目前，上海60歲及以上老年人群疫苗接種率為62％，加強免疫接種率僅38％。

在會診中瞿介明發現，一類患者感染並出現臨床症狀後，肺部症狀很快從普通型發展為危重症；另一類患者感染後，肺部症狀或許並不嚴重（仍為輕型、普通型），但其原本的基礎疾病會明顯加重，如心衰、腎衰等。「這兩種因素疊加促進後，將導致救治面臨很大挑戰。」

作為上海市級醫療救治專家組成員，他提到，「免疫力」是機體遭遇新冠病毒感染後被攻擊主要對象。

「Omicron變異株會進一步讓有基礎疾病的、高齡的患者免疫力下降，淋巴細胞下降的同時病毒負荷加重，使得體內的病毒清除成為困難。」目前，新冠病毒的核酸檢測通常採用PCR檢測，並根據Ct值對檢測結果進行判讀。而這類重症、危重症患者的Ct值會持續保持在低位，難以恢復。

更為棘手的是，淋巴細胞的下降還將繼發細菌感染等，「不少患者同時有導尿管、靜脈置管的治療措施，也容易出現血流感染。」臨床上，「抗病毒、抗炎症、增強免疫與營養支持＋氧療等呼吸治療」是目前新冠重症、危重症患者的兩大治療措施，「但因為免疫功能的惡化，他們的治療效果並不明顯，如再進一步發生肺部真菌感染、敗血症等，就會難上加難。」