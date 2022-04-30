36歲兒童台出道的女星米可白和身家破億的「尾牙大王」謝銘杰2019年離婚，消息藏了1年才曝光，近日米可白被拍和建築業杜姓小開出雙入對，米可白也甜蜜認了有新戀情。而今(30日)週刊報導，米可白離婚後跟前夫仍是好友，謝銘杰至今仍義不容辭每月花30萬替米可白照顧狗園，可說最佳好前夫。

米可白2年前突然發文認了和謝銘杰早在1年前離婚，兩人分開並未交惡，米可白更透露對方仍算是她經紀公司老闆，幾乎天天會視訊聯繫，根本不像離婚夫婦，但談到是否會復合？米可白和前夫都互相祝福，米可白當時表示希望前夫早日有第二春，謝銘杰也祝福她能早日找到新對象，還勸她小心不要被騙財騙色。

米可白和前夫謝銘杰離婚後沒交惡，依舊一起經營狗園。（圖／中時資料照片）

然而近日媒體爆出米可白搶先前夫已有新男友，她透過經紀人認愛，解釋兩人交往不到一個月，愛情才萌芽，有點擔心戀情見光死，也強調對方並非外界形容的小開，只是普通的上班族，兩人是在朋友介紹下認識擦出愛火，而經紀人也說：「米米的對象，基本條件一定要愛狗！」，透露新男友也是愛狗一族，但如果米可白不在台北時間較長，狗會請前夫幫忙照顧，若時間短就會請託男友或其他朋友幫忙照顧愛犬黑寶。

今《鏡週刊》報導，謝銘杰不僅會幫忙照顧狗，又因米可白在新竹有一間收養流浪犬的狗園，至今謝銘杰仍會花錢幫忙米可白維持狗園，每月開銷約30萬台幣，也難怪米可白提到前夫還是以家人二字形容，對此，經紀人證實米可白仍和謝銘杰共同經營狗園，至於開銷花費數字多少不知道。