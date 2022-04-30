外媒報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之初，烏克蘭空軍傳出有一名「基輔之鬼」獨自一人擊落多架飛機，被認為是烏克蘭的空軍神話；根據消息人士證實，在擊落40架俄軍戰機之後，基輔之鬼陣亡，烏軍方將授予烏克蘭最高榮譽金星勳章。他的身分也曝光了。

基輔之鬼本名叫做斯捷潘·塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），29歲，有妻子與8歲的小孩。他自哈爾基夫國立大學(Kharkiv National University)空軍學院畢業，在3月13日駕著一架米格-29（MIG-29）面對壓倒性數量的俄羅斯空軍後陣亡，距離他被封為「基輔之鬼」的稱號僅兩天。

According to The Times of London, The Ukrainian pilot hailed as the “Ghost of Kyiv” was killed in battle on March 13.



He’s been identified as Major Stepan Tarabalka, a 29 yr-old father of 1. pic.twitter.com/QKQt3dsOgh — Visegrád 24 (@visegrad24) April 29, 2022

根據當地報導，他擊落多達40架俄軍戰機。在他去世後，他將被追授烏國英勇戰鬥勳章、金星勳章及烏克蘭英雄的稱號。

他在俄羅斯入侵烏克蘭之初一人擊落6架飛機後聲名大噪，當時烏克蘭官方在推特發布一名空軍坐在駕駛艙內照片並寫下:「你好，佔領者，我來找你的靈魂了!」當時在網路上引起激烈討論，有人認為這是烏克蘭創造的故事，目的是為了激勵士氣。

RIP, Ghost of Kyiv, Stepan Tarabalka. A hero. pic.twitter.com/ORanIsZso8 — Garrett Zecker, #CFB (@mrzecker) April 30, 2022

As Russia invades Ukraine, Ukrainians are clinging on for dear life to every bit of ‘good news’ that they can find. Amid such a situation, the news of the ‘Ghost of Kyiv’ is motivating Ukrainians to fight back against #Russia but what is it? Find out here.#NewsMo #ITVertical pic.twitter.com/QAvvgofCmC — IndiaToday (@IndiaToday) March 4, 2022

他的母親娜塔莉亞（Nahtalia） 說，他過去常常看著米格噴氣式飛機飛過他們家，並一直夢想成為一名戰鬥機飛行員。她說：「他會一直看著傘兵進行空中演習。他會朝他們的方向跑去，試圖看看他們降落的地方。從小，他就一直夢想著天空，想飛的比雲還要高。

而獲得資格之後，他會定期飛越他們的村莊，並傾斜噴氣式飛機的機翼，向家人致敬。