外媒報導，在俄羅斯入侵烏克蘭之初，烏克蘭空軍傳出有一名「基輔之鬼」獨自一人擊落多架飛機，被認為是烏克蘭的空軍神話；根據消息人士證實，在擊落40架俄軍戰機之後，基輔之鬼陣亡，烏軍方將授予烏克蘭最高榮譽金星勳章。他的身分也曝光了。
基輔之鬼本名叫做斯捷潘·塔拉巴爾卡（Stepan Tarabalka），29歲，有妻子與8歲的小孩。他自哈爾基夫國立大學(Kharkiv National University)空軍學院畢業，在3月13日駕著一架米格-29（MIG-29）面對壓倒性數量的俄羅斯空軍後陣亡，距離他被封為「基輔之鬼」的稱號僅兩天。
根據當地報導，他擊落多達40架俄軍戰機。在他去世後，他將被追授烏國英勇戰鬥勳章、金星勳章及烏克蘭英雄的稱號。
他在俄羅斯入侵烏克蘭之初一人擊落6架飛機後聲名大噪，當時烏克蘭官方在推特發布一名空軍坐在駕駛艙內照片並寫下:「你好，佔領者，我來找你的靈魂了!」當時在網路上引起激烈討論，有人認為這是烏克蘭創造的故事，目的是為了激勵士氣。
他的母親娜塔莉亞（Nahtalia） 說，他過去常常看著米格噴氣式飛機飛過他們家，並一直夢想成為一名戰鬥機飛行員。她說：「他會一直看著傘兵進行空中演習。他會朝他們的方向跑去，試圖看看他們降落的地方。從小，他就一直夢想著天空，想飛的比雲還要高。
而獲得資格之後，他會定期飛越他們的村莊，並傾斜噴氣式飛機的機翼，向家人致敬。
文章來源：Ghost of Kyiv 'is killed': Ukrainian fighter ace who shot down more than FORTY Russian aircraft 'dies in battle against overwhelming enemy forces'
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