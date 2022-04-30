湖人找尋新總教練的任務已經進入下一個階段了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日爆料，湖人已經正式提出面試公鹿首席助理教練漢姆的申請，看來漢姆成為湖人尋找新主帥的第一個目標，不過湖人仍然表達強烈招募爵士總教練史奈德的意願。
現年48歲的漢姆，球員時期效力過金塊、溜馬、巫師、公鹿、活塞、老鷹等隊，更在2004年跟隨活塞摘冠，2011年開始擔任湖人助教工作，直到2013年轉到老鷹擔任助教，2018年之後跳槽公鹿擔任助教，上季也幫助公鹿拿下總冠軍。
不過漢姆畢竟從來沒有擔任NBA總教練經驗，所以根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，湖人始終沒有放棄把爵士總教練史奈德重新找回來執教想法，史奈德曾在2011-12年球季擔任湖人助教，跟湖人也算有著一定淵源，問題是他並不想離開爵士。
自從2014年接下爵士主帥位置，史奈特連6年闖進季後賽，卻最多打到季後賽次輪就告淘汰，不過他在爵士擁有很大的控制權與影響力，根本犯不著回歸湖人遭受總經理佩林卡或「小皇帝」詹姆斯控制自己調度或戰力找尋，所以他始終堅持續留爵士。
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