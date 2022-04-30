知名直播主連千毅遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」質疑販賣NFT詐騙，雙方不僅在網路上爆發激烈口角，更相約要在台中運動場對質辯論，由於火藥味超濃，引起外界關注，連連千毅「幕後大哥」都出面緩頰希望此事就此打住，不過「情色教主」雪碧則是發文嘲諷「黑社會都是有分等級的」。

雪碧在臉書發文：「最近的兄弟話題，真的刺半甲全甲潛水衣穿黑衣服不一定是兄弟，那貝克漢是兄弟嗎？整天新聞兄弟來兄弟去在外面打架的是小弟，真的是大哥真的非常低調又客氣」，接著強調真正大哥風範是「不會說自己是大哥，你要尊敬我之類」，提到曾和某個「哥字輩」的大哥喝酒，要去上廁所時，旁邊站一排小弟竟護送她到廁所門口，事後再護送回來，讓她當下感到相當不好意思。

連千毅與勾惡在網路上爆發激烈口角，引發各界關注。（連千毅 （Allen）、勾起你心中的惡臉書）

最後，雪碧不忘強調：「其實黑社會都是有分等級的，有在出來的應該都知道」，更不忘自誇「好歹雪碧出來這麼久也見識一點，我也算是他們的菜」，貼文一出引發網友議論：「真正的大哥都很低調，不會到處叫人要尊敬他」、「有的人搞不太清楚別人不是尊敬你，其實是怕你啊」，不過此篇PO文目前疑似被雪碧刪除。

連千毅與勾惡在網上爆發口角，被視為連千億大哥的天道盟分會長謝育全，在臉書發文喊話「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了」，隨後，不僅連千毅已刪除相關文章，勾惡也將道歉影片下架，顯然大哥說的話相當有份量，讓雙方都有把話聽進去，並且停止這場紛爭。