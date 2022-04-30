台灣證交易所於今（28）日公布第八屆（110年度）公司治理評鑑結果，這次共有913家上市公司及726家上櫃公司受評，合計1,639家，其中東元（1504）、裕隆（2201）、中華（2204）、聯電（2303）、台積電（2330）、統一超（2912）、台灣大（3045）、遠傳（4904）、信義（9940）已連續八屆都排名前5%。

有夠狂！根本就是公司治理資優生

第八屆公司治理評鑑結果，共有82家擠進排名前5%（上市46家、上櫃36家），這次不僅有9家連續8屆都進前5%，還有14間公司是新進榜單，像是台中銀（2812）、遠東銀（2845）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、元大金（2885）等。

信義房屋之所以可連年獲得評鑑肯定，主要是因為非常徹實地落實企業社會責任，不僅積極建立企業倫理、維護股東權益、提升資訊透明度及時效性，還在落實ESG與永續經營等方面，有突出表現，曾獲得中華公司治理協會CG6013之「特優」評量。

已經連續蟬聯零售業前5%之上市公司的統一超也表示，統一超商落實永續經營及企業社會責任，更將公司治理內化為企業之DNA，在公司治理、社會參與及環境保護方面均不遺餘力。

另外，再度獲獎的東元電機，邱純枝董事長表示，東元電機不只設立ESG推動辦公室，還在網站設置利害關係人專區，更定期將溝通結果揭露於公司年報、官網。未來將持續致力於公司治理的精進，秉持永續經營之理念，落實公司治理規範。

證交所為什麼要辦公司治理評鑑？

金管會於2013年12月發佈以5年為期之「強化我國公司治理藍圖」，其中將辦理「公司治理評鑑」列為重點工作項目，並自103年起開始辦理第一屆公司治理評鑑，希望能透過對整體市場公司治理之評鑑，可以協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效。

「公司治理評鑑」是證交所與櫃買中心共同委託證基會辦理，此評鑑結果可以有助於企業的良性競爭及強化公司治理水平，並且能提升企業的永去發展，營造健全永續發展生態體系，強化台灣資本市場國際競爭力。

證交所新聞稿表示，透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施，110年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步。像是設置審計委員會，以佔上市櫃公司比重達90％，預計今年可全面設置完成；2月底申報年度財務報告的公司比109年增加26%；編製企業社會責任報告書也比去年成長13%。

前5%完整名單：（46家）

遠東新(1402)、東元(1504)、華新(1605)、葡萄王(1707)、興農(1712)、中鋼(2002)、裕隆(2201)、中華(2204)、光寶科(2301)、聯電(2303)、台達電(2308)、台積電(2330)、研華(2395)、南亞科(2408)、友達(2409)、中華電(2412)、 聯發科(2454)、台灣高鐵(2633)、彰銀(2801)、京城銀(2809)、台中銀(2812)、遠東銀(2845)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、元大金(2885)、永豐金(2890)、中信金(2891)、第一金(2892)、王道銀行(2897)、統一超(2912)、文曄(3036)、台灣大(3045)、緯創(3231)、貿聯-KY(3665)、日月光控頭(3711)、遠傳(4904)、致伸(4915)、合庫金(5880)、定穎(6251)、旭隼(6409)、南茂(8150)、富邦媒(8454)、台汽電(8926)、中鼎(9933)、信義(9940)、裕融(9941)。

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