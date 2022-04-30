鼎泰豐是台灣知名的餐飲品牌以黃金18摺的小籠包打出響亮知名度，服務親切友善、菜色精緻美味更讓鼎泰豐享譽國際，成為國外旅客來台必訪的台灣美味之一！但有網友在PTT分享自己覺得到鼎泰豐點的「最虧菜色」，意外引起一陣熱議。

鼎泰豐征服饕客味蕾 網卻點名「點這道菜最虧」？

名號遠近馳名的鼎泰豐位居《網路溫度計》中式連鎖店聲量排行第一名，近三個月累積16,340筆網路聲量，不僅備受台灣人喜愛，也征服了各國旅客的味蕾，更曾入選2021《臺北臺中米其林指南》的必比登推介名單，足見它在饕客們心中的地位。

▲鼎泰豐位於網路溫度計中式連鎖口碑排行榜第1名。

到鼎泰豐吃炒青菜就是財富自由？鄉民們這樣看

不過，一名網友在PTT發文「去鼎泰豐點炒青菜是財富自由嗎？」，認為炒青菜的技術門檻不高，且鼎泰豐一盤炒青菜要價200元起跳，份量與一般小吃店差不多但價格卻高出許多，因此「好奇真的有人會去鼎泰豐點炒青菜嗎？」

貼文引起鄉民們熱烈討論，不少人認同原PO，表示「盤子和外國觀光客吃的」、「上好美盤」、「我上次點豆苗，一盤 400」。但也有另一派網友認為鼎泰豐的定價有其道理，「調味恰到好處明明份量也不少，冬天必點」、「台灣快炒也差不多價位阿」、「不是財富自由是比較注重一餐的美味均衡」、「大間一點的中餐館也是200起跳 ，貴在哪？」

就算傷荷包還是要吃！老饕們願意回訪鼎泰豐的理由是什麼？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》也可以看到「鼎泰豐炒青菜」近三個月的網路熱門關鍵字，不難發現網友們確實經常討論到「份量、價格、荷包」等議題，但鼎泰豐餐點品質穩定、衛生條件乾淨，讓饕客們大讚「精緻、美味、好吃」，且店員「服務」周到親切，也成為顧客們願意再三回訪的優點之一。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年1月29日至2022年4月28日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鼎泰豐炒青菜』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。