新竹因為竹科人的薪資水平高，多數都會直接選擇在竹北定居置產，自然衍生出自己的生活圈，像前陣子吵得沸沸揚的竹科媽媽群組，就因為入群門檻過度嚴格審核，而引發網友熱烈討論。

對此，有不少人就會好奇，竹北媽媽們真的都這麼狂嗎？買房都毫不手軟？Podcast《地產詹哥老實說》就特別邀請竹北文心店專案經理葉培琴，來為各位分享竹北媽媽們的買房喜好。

買房就像買麵包 竹北媽媽喜歡就買！

基本上會買房的都不是竹北當地人，大約8、9成都是外地人，是因工作需求而來竹北，也因此竹北的新進人口很多，除了首購族很多外，像是有換屋需求或投資置產的佔比也不少。

此外，葉經理也提到竹北媽媽很常只是出門買個麵包，就會順路走進來看看物件，若有喜歡的，沒意外就會直接下定，而且他們對於房市消息的掌握度很高，有時候房仲還得跟他們請教。

竹北買氣最夯的3大區 高鐵特區、縣二縣三、成功學區

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查(2021/04/29 - 2022/04/28)來看【竹北買房】的熱門關鍵字可以發現，買房民眾最在意的除了「區域」、「房價」、「車位」很注重外，針對「學區」、「高鐵」、「重劃區」等關鍵字可得知，他們對於生活機能環境也很重視。

Podcast《地產詹哥老實說》葉經理提到，竹北買房最熱鬧的區塊就是高鐵特區，再來就是大遠百周圍的縣二縣三，以及指定率最高的成功學區。

其中高鐵特區因為生活機能好最為熱銷，房價以屋齡10年的中古屋來說，基本上每坪落在50~60萬，新建案則以達7字頭的水準，坪數部分也很極端，以3~4房為大宗，再來就是套房為主，因為東興國中與私立康乃薾學區在此，許多民眾會選擇購買套房來設籍，總價約落在1000萬元左右。

至於縣二縣三是許多新婚小家庭會選擇入手的區塊，以縣二來說，雖然開發比較早，屋齡普遍偏高，但生活機能還是很完善，基本上屋齡20年以下的3房加車位，總價約快兩千萬，而縣三則屋齡較新，但公設比也比較高，同樣3房加車位，要價約2300~2600萬元。

再來指定率最高的成功學區，也有人稱成功法院商圈，除了有成功國中外，還有明星學校十興國小、興隆國小，對於十分在意教育的竹北媽媽來說，都會想提早卡位買好房，這裡的房價，像是屋齡10年左右的大樓，兩房總價約落在1600萬元。

最後葉經理也給想來竹北購屋的首購族建議，提到竹北其實房市供需很不平衡，物件釋出量稀少，因此除了要找到值得信任的房仲，盡快回報讓你能趕緊下定外，自備款備足也很重要，一般都說自備兩成即可，但在竹北以一千萬的房子來說，最好自備3成到3.5成才會比較保險。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年04月29日至2022年04月28日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『竹北買房』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來