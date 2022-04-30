2019年震驚南韓社會的「N號房事件」，犯罪實錄即將登上 Netflix，他們找來當年相關人物進行訪問，探究事件經過與調查細節，片名以《網路煉獄：揭發N號房》揭開這個駭人的網路性暴力事件背後。

JKF提供

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「N號房事件」為 2019 年被韓國電視台 SBS 揭露的網路案件，一切都起源於在匿名通訊軟體 Telegram 上的聊天室，暱稱為「博士」的主使者建立了「博士房」聊天室，他透過 Twitter 等平台上發布高薪兼職廣告吸引女性，再要求對方傳送身分證資訊和聯絡方式，並以幫她們聯絡金主「給你幾百萬」、「Telegram 不會存相片」等理由來騙取受害者的裸照或不雅影片，在騙取資料的同時，這位「博士」將過程直播到會員聊天室。

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當受害者發現且反抗指令時，「博士」就威脅將公開她們的不雅照，導致受害女性繼續容忍不敢吭聲。除了網路...部分受害者更在現實生活遭受迫害，最終受害者多達 74 人，其中有 16 名未成年女生，最小年齡只有 11 歲。

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Netflix《網路煉獄：揭發N號房》將此事件為主軸改編，透過紀錄片視角，讓觀眾藉由兩位女大學生、數名記者、以及網路犯罪警察等面向還原事件的全貌，隨著預告釋出喚起韓國敏感話題，本片也將在 5 月 18 日上線！