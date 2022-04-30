為了100元逆子弒母！37歲黃姓男子，今年3月間向七旬老母親索討100元買酒遭拒，竟心生不滿，將母親從自家4樓陽台推落，導致老母墜樓後傷重不治，行凶後卻向警方謊報母親輕生，遭檢察官識破後逮捕遭羈押。據了解，查出，該名婦人早年在市場賣魚，獨力扛起家計，結束攤商生活後又後喪夫，還得供養前科累累又無業的兒子，晚年竟因100元慘死在自己親生兒子手上。

警方調查，黃男是家中次子，前科累累，2006年曾在土城區搶劫銀樓，事後遭捕入獄；但黃嫌出獄又酗酒，長期待在家中伸手向老父母要錢買酒，雙方經常發生衝突，父親2年前過世後，只能每天向年邁老母要錢金錢買酒。

警方調查，新北市110報案系統在3月22日晚間8時許，接獲通報指稱，板橋區金門街發生跳樓自殺救護案件，警方到場後，黃嫌向警方表示70歲的母親跳樓輕生，警消立即將周婦送醫，惟仍因傷重在隔日凌晨零時10分不治。

案發後，警方鑑識小組到場採證，發現黃男4樓住處的欄杆沒有攀爬痕跡，且墜樓距離、角度與一般輕生案件不同，懷疑有外力介入。另黃男在案發後神情、態度也不合乎常理，認為有深入調查必要。

3月23日下午4時許，警方依程序報請檢方會同法醫於板橋殯儀館相驗時，檢察官發現黃嫌言詞閃爍，說法前後矛盾，當場痛斥並持續追問，終於攻破黃嫌心防，當場坦承弒母犯行。檢察官訊後，令警方攜帶戒具，依殺人罪嫌將黃男當場逮捕。

據了解，周婦與2名兒子同住，犯下弒母逆倫案件的黃男為次子。警方表示，黃嫌無業且終日酗酒，早就是轄區內的問題人物，警方偵訊時，詢問殺人動機，黃男供稱因向母親索討100元買酒遭拒，便痛下殺手。警方深入追查發現，黃男在十多年前曾持鐵鎚試圖搶銀樓，但失手逃逸遭路人壓制逮捕，如今竟為100元逆倫弒母。

警訊後，依涉犯殺害直系血親尊親屬罪將黃男移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後，以其涉犯重罪，且有逃亡之虞，向新北地方法院聲請羈押獲准。