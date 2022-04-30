五一連假正式開始，而ATT e Life也將於即日起至5月2日期間，推出為期三天的「懷舊生活節」，把大直商圈打造復古一條街，帶來了展出3款經典賓士車款的「古董賓士車展」，重現八零年代的浪漫情懷，另外還有集結古著、童玩、老物、雜貨、手作甜點等逾20家攤位的「復古戀市集」，館中全館客服人員更將身穿旗袍為消費者服務，至指定櫃位消費滿額還可挑戰小遊戲抽好禮。

ATT e Life打造集結古著、童玩、老物、雜貨、手作甜點等逾20家攤位的「復古戀市集」。（ATT e Life提供）

ATT e Life特別邀請吳鎮安暖聲獻唱。（ATT e Life提供）

而在明天（5月1日）更將邀請旗袍網美出席「古董賓士車展」，另外還有「街頭創作歌手吳鎮安」現場演唱，同時全球第十屆《2022國際超模大賽時尚預秀》也將於5月1日正式登場，將由國際超模帶來洋溢夏日熱情的Voda Swim比基尼秀與優雅高訂禮服秀，更邀請到蔡依林的御用編舞老師阿邱老師、女神卡卡Lady Gaga合作設計師OWEN陳奕良老師、Prestige雜誌得獎設計師Jenny Chou等重量級嘉賓擔任首席評審，名人主播陳海茵也將擔任榮譽評審，攜手寶貝女兒獻出首場唯美親子走秀，讓五一連假更熱鬧。