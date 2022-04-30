【政新鮮】藍營桃園選情陷僵局 張亞中提1解決辦法：把傷害降最低

桃園市長人選藍綠2陣營至今尚未出爐，台北市議員羅智強表態參選引發黨內陷入提名僵局。孫文學校總校長張亞中接受專訪時表示，既然這件事情大家已經鬧僵了，那唯一解決方法就是按照制度走，才能把傷害減到最低。

張亞中接受《中時新聞網》專訪時談到，回到初選機制，那大家都願意參加黨內初選，辦個三場電視辯論會，那大家來談看看怎麼樣能夠建設桃園，那這樣是不是馬上把重點就擺在大家的重點上面，就不要再討論兩個人的事情，假如我是黨主席，我不會讓這個事情發生，發生就已經很困難了。他說，至於發生以後怎麼樣去解決、療傷止痛，反而把這個不利的局勢可以轉變成一個有力的局勢，讓社會知道說國民黨碰到問題的時候，就按照制度走。

張亞中認為，在我來講當然參選人是要在地人優先，可是關鍵就在於說朱立倫主席如果當時很清楚是在地人優先，那當羅智強要表達到桃園行走時，應該趕快約羅見面，說智強兄你很優秀，但是桃園有特殊情況，且更重要桃園已經有在地立委願意參選，我們是不是一起來幫助這個立委，我相信如果黨主席願意這樣懇切地談，羅一定會願意接受的。

那羅智強為什麼會願意參選？張亞中分析，就是因為羅的訊息是說桃園沒有人要參選，年輕人嘛有勇氣、很有衝勁，但的確很多思緒方面，從羅的角度來思考，因為人家不表態可能並表示不想選，但羅認為說沒有表態自己就去選，這個就造成僵局，再加上大家電話談話被洩漏出去，就處在一種緊繃的情況下。

張亞中認為，第一階段來講已經是大傷，現在進入第二階段，是要怎麼去解決這個問題，那唯一解決方法就是按照制度走，才能把傷害減到最低。回到初選機制，那大家都願意參加黨內初選，辦個三場電視辯論會，那大家來談看看怎麼樣能夠建設桃園。