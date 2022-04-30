本土疫情大爆發，自28日起更接連破萬例，引發民眾恐慌。一份最新民調顯示，衛福部部長、指揮中心指揮官陳時中若參選台北市長大選，支持度僅獲得19.2%排第三名墊底，遠輸現任台北市副市長黃珊珊的25.8%、國民黨立委蔣萬安的31.9%。此消息引發熱議，有網友直言「總算清醒了」獲熱烈迴響。

據《中天新聞》委託求真民調公司，於本月23至26日，針對20歲以上台北市民進行台北市長人選支持度的市話及手機調查，結果顯示，陳時中支持度19.2%排名第三、黃珊珊25.8%排名第二、蔣萬安支持度31.9%排名第一。

從選民年齡交叉分析可見，陳時中在20至29歲年輕族群的支持度僅15%，黃珊珊則是拿到31.6%排名第一，蔣萬安也有29.6%的支持；整體而言，黃在49歲以下有明顯優勢，蔣則在50歲以上明顯領先。

網友則紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「總算清醒了」、「陳時中完蛋了，台北市長夢碎了」、「時破天驚」、「嚇死人，不過不意外」、「搞不懂怎麼那麼多人把他當神？」「得意所以忘形，跌落谷底是天意」、「現在趕業績，讓疫情高峰早點到，年底好選舉，屆時健忘的台灣人早就忘了被自生自滅這件事」、「你日思夜想的台北市長夢人盡皆知」、「這個防疫之神如果撐不下去，只好去選縣市長了」。