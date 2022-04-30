一名北市東區髮廊男員工工日前幫客人洗頭時遭店內主管質疑偷懶，竟當場賞他巴掌，員工當場報警，但員警到場後與施暴主管談話過程中提到「現在時代不一樣了，想法不一樣」疑似暗示年輕人不懂得吃苦，讓該位男員工質疑員警袒護主管，2段影片在網路瘋傳遭網友痛罵，轄區大安分局獲報進行調查，認為員警言詞確有不當，但也立刻完成被害者報案手續，將會對言詞有違失的員警懲處。

髪廊員工遭主管施暴，被害人報案後控訴員警偏袒，大安分局表示，已受理報案並查處員警言行失當。(翻攝自爆料公社)

北市大安分局表示，臥龍街派出所前於111年4月28日18時50分許，接獲報案人表示在轄區某知名髮廊內遭該店經理以沾有泡沫之手掌摑臉導致受傷，立刻派遣線上員警到場處理，並當場請被害人到派出所開立報案證明單。

但被害人當下表示將思考後再行決定是否提出刑事告訴，但被害人對員警處置過程脫口說出：「現在時代不同，年輕人不耐操、不耐磨」等未具同理心之言詞表示不滿，遭翻拍PO文至爆料公社網頁，認員警處事偏頗涉有違失。

大安分局獲悉上案情後，立即指派督察組長初步查明並先行上網回應，將依刑法傷害等罪嫌積民偵辦，並對員警言行失當部分查處究責之決心，另同步於4月29日23時30分許，與告訴人聯繫說明並說明警方處置，且已於4月30日1時許至臥龍街派出所完成相關提告程序，全案積極偵辦中。

大安分局表示，本案處置員警受理案件過程發表不當言詞部分，分局已指派督察人員積極查明，將對違失言行查究相關人員責任予以嚴懲，並列案例教育深切檢討，務求精進員警與民眾之應對態度與執勤技巧。