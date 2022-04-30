根據《HoopsHype》的NBA薪資專家戈茲蘭30日報導，今年夏天有資格跟鵜鶘完成提前續約的「爆鞋哥」錫安威廉森，最高可以簽下5年2.23億美元(約台幣65.7億)的頂薪合約，他也在今天受訪時表示，假如鵜鶘開出續約條件，他會馬上簽字，「我只會嫌自己簽不夠快！」

雖以2019年選秀狀元身分加盟鵜鶘，錫安威廉森在他生涯前3個球季，卻只上場打過85場例行賽，甚至本季因為嚴重腳傷與體型過胖問題，一場比賽都沒打過，只能眼見鵜鶘闖進季後賽首輪遭到太陽4勝2敗淘汰，但他仍很渴望能跟隊友並肩作戰。

「我會努力保持真實，只能待在場邊看球的感覺很糟糕，」生涯場均25.7分、7.0籃板及3.2助攻的錫安威廉森今天接受訪問時表示，「但是我們擁有很大的潛力，我很高興能夠有機會跟這些傢伙一起上場打球。」

鵜鶘本季確實打出令人驚奇的表現，在菜鳥教練威利格林的帶領下，全新「雙槍」英格拉姆、麥科倫逐漸展現強大進攻能力，內線也有瓦蘭丘納斯坐鎮，赫伯特瓊斯、阿瓦拉多、莫菲等新秀也日漸出色，能跟太陽在季後賽首輪纏鬥到G6才淘汰並不意外。