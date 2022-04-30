七、八年級生的青春作家「宅女小紅」，文字趣味幽默，有一番自己的處世哲學，見解精闢針針見血，嫁人後育有兩個小孩，以生動又詼諧的文字敘述自己的婚姻生活，引起主婦們的共鳴，被譽為「媳婦界燈塔」。她日前陪同母親入院，由於國內疫情嚴峻，院方為了控制會發給陪病家屬陪病證，疫情增加後就取消發放，不料似乎沒有落實到基層，宅女小紅說自己出入時像在鬼打牆。

宅女小紅提到自己媽媽要換人工髖，所以要陪媽媽住到醫院大概5到7天，因為疫情原因要陪病還要做PCR，而且陪病家屬不能走出醫院，沒想到要入院的時候，門口警衛跟他們要陪病證，宅女小紅一邊回想有沒有拿到，但之前整理時好像沒有看過，警衛態度有些強硬，宅女小紅誠實說今天才入住所以沒有拿到，警衛也堅守原則說不可能，兩方僵持了一陣子，警衛才願意放人進去。

有了警衛的堅持，宅女小紅去醫護站問陪病證的領取，沒想到醫護人員回答陪病證疫情期間不發，只要拿了陪病證之後走出醫院，三天內還要自費做一次PCR，宅女小紅說印象自費要花4500元，金額有些高，她有點自暴自棄嘲：「ok那就不要出去都不要出去啊！」

而送媽媽去病房做手術後，宅女小紅原本想回病房拿電腦，沒想到又再次卡關，被警衛攔下來問陪病證，把事情又重複一遍，宅女小紅費了好大一番功夫才順利通行，就連叫外送時照樣因為陪病證卡住，短短幾天時間重複遇到相同問題，讓她很受挫，直呼：「陪病證的事也解釋了八遍，是不是一國八制到底有沒有陪病證啊！（心力交瘁）」