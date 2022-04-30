一段在網上瘋傳的影片顯示，中方空軍航空兵殲轟-7駕駛為了驅逐南海外艦，不惜犧牲自我，以做好扣扳機的準備。

解放軍殲轟-7「飛豹」戰巡南海 驅離外艦畫面罕見公開

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，在這段央視周一播放的影片中，並未提及這次任務的日期和地點，或是相關外艦的細節。影片顯示，中方空軍航空兵飛行大隊大隊長高增松和戰友在接獲命令，以攔截中國「領海」附近的外艦後，立即駕機出任務。「當時在我的機載雷達上，能夠探測出來，它是在一個移動的狀態，」高增松說，「我的判斷，我們做好了扣板機的準備。」他並強調，「一旦決定要打仗，那必須要做到首戰必勝，一旦決定要開打，那必須給它狠咬一口，給他一個深刻的教訓。」

此外，影片中也可以聽到，他向外艦喊話道：「我是中國人民解放軍空軍，你已進入中國空軍管制區，請立即離開，否則後果自負。」然而，這艘戰艦並未立即離開，反而維持恆定的速度，繼續巡航。而高增松認為，那應該是一種挑釁行為，或者是在摸解放軍的底氣，也是在試探中方的作戰決心，或者是應對反應。

他說，外艦擬好航線，擦著領海的邊，挑釁卻在持續升級。中方研判態勢複雜，隨時有升級的可能。對峙局面一觸即發，而解放軍則持續透過喊話驅逐外艦。高增松說，情況危急，如果外艦不改變航線，他們有責任和義務，去應對一切挑釁，捍衛主權，「哪怕是犧牲我自己，用生命去捍衛，也是值得的」。

然而，隨著外艦迅速離開，雙方爆發衝突的危機也跟著解除。而這段影片在微博上瘋傳，到周五已有近5000萬次點擊觀看。北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）最近在一項研究中說，美國海軍航母打擊群從去年起，不僅增加了穿越南海的頻率，也採用了更複雜，更難以捉摸的航線與演訓模式。