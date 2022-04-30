綜合廣東省大城2022年首季GDP成績，深圳、廣州、佛山、東莞成省內四強。兩大一線城市以7千億元GDP體量分居第一、二位，佛山GDP總量突破人民幣2,700億元排名第三，台商重鎮東莞逼近2,500億元排名第四。

在2022年首季，深圳GDP成長2.0％報7,064.61億元。廣州GDP成長4.0％報6,751.84億元。佛山GDP成長5.1％報2,742.13億元。東莞GDP成長2.2％報2,449.12億元。以增速來看，佛山領跑四大城市。

在2021全年，深圳GDP總量首破3兆元。廣州、佛山兩城一季度的GDP增速數據均超過了廣東省3.3％的GDP增速數據。

在深圳方面，在阻擊本土疫情、支援香港抗疫、保障城市平穩有序運行三重任務壓力之下，深圳經濟承壓而上、克難前行、靠前發力，實現平穩開局，全市疫情防控和經濟社會發展雙統籌成效顯現，來之不易。