金門縣稅務局為方便民眾繳稅，提供多元管道可供選擇利用。（金門縣稅務局提供）

111年房屋稅將於5／1開徵，繳納期限至5／31，金門縣稅務局提供多元、便利服務管道，提醒鄉親如期繳納，以免逾期被加徵最高10％的滯納金 。

縣稅務局表示，本期開徵的房屋稅之課稅期間是110年7月1日至111年6月30日。房屋稅繳款書已陸續寄送，納稅義務人如未收到或遺失繳款書，可以電話、傳真、網路或親自向該局申請補發。因近期疫情升溫，盡量避免臨櫃辦理，以降低接觸感染風險。

該局說明，為方便民眾繳稅，有多元繳稅管道可供選擇利用，民眾除可至代收稅款的金融機構及便利商店繳納（便利商店繳納每筆限額3萬元）外，也可以自動櫃員機、信用卡、活期（儲蓄）存款帳戶、晶片金融卡等透過電話語音、網際網路轉帳繳納稅款。

另該局積極推廣e化繳稅，民眾除可利用行動支付APP，或直接掃描繳款書上QR-Code線上繳稅；亦可登入地方稅網路申報作業網站，線上查繳稅款。各項繳稅方式可參閱繳款書上的繳稅說明。

該局特別提醒已辦理金融機構（或郵局）約定轉帳之納稅義務人，請於繳納期間截止日前（111年5月31日）在帳戶內預留足額的存款，以備提兌。

稅務局也提醒，依稅法規定，逾期繳納稅捐，每逾3日將加徵1％滯納金，最高會被加徵至10％的滯納金。如有任何疑義或繳稅問題，可向該局洽詢，亦可撥打該局服務電話082-325197轉305、306、308、310、311及313。