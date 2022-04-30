Embiid has been playing through pain this postseason after sustaining a torn ligament in his right thumb -- and now this orbital fracture, concussion, and will now be sidelined. 🙏🏽 https://t.co/3q9BPF9VAv — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2022

這下子七六人在今年東區準決賽的命運幾乎提前敲定了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞30日搶先爆料，原本就帶著右手拇指韌帶撕裂傷勢上場的七六人明星中鋒恩比德，將因右眼眶骨折與輕微腦震盪宣告無限期缺陣，也沒復出時間表。

恩比德在首輪G6還剩3分58秒，遭到暴龍前鋒席亞卡肘擊右眼角，當時眼角出血的他隨即退場休息，更在賽後跟席亞卡握手言和，兩人還有說有笑，沒想到如今經過詳細檢查後，確定恩比德右眼眶骨折，更帶有輕微腦震盪的雙重傷勢。

少了本季場均30.6分、11.7籃板與4.2助攻的恩比德，七六人接下來在東區準決賽遭遇東區龍頭熱火，可說是凶多吉少，因為如此一來，七六人僅剩「大鬍子」哈登可以領軍，碰到陣容整齊且全員健康的熱火，想要爆冷晉級的機率很渺茫。

七六人總教練瑞弗斯的調度也被外界嚴重質疑，因為在恩比德受傷之前，七六人當時已經取得119比90大幅領先，確實不太需要本來就帶著手指韌帶傷勢的恩比德繼續留在場上，結果換來恩比德無限期缺陣，想必現在最後悔的人當屬瑞弗斯自己！