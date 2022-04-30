本土疫情爆發，醫療院所急診擠滿篩檢的民眾，血管外科醫師吳欣岱表示，指揮中心或地方政府要想辦法減輕醫護的負擔，在確診者暴增的情況下，還不斷要求人力、精準疫調，繼續浪費醫療量能下，直呼「再壓榨下去，真的有一天大家都會翻臉」。

吳欣岱昨（29）日於個人臉書呼籲，確診輕症不要再到醫院急診增加醫護負擔，可以到門診去看診，不要再到急診人擠人。認為不論是指揮中心或地方政府，都應該想辦法減輕醫護人員的負擔，有縣市叫醫護打電話關心確診者，結果通報流程不清不楚，急診醫護浪費時間打電話，甚至發生重複通報情況。

吳欣岱指出，現階段有這麼多確診者的情況下，不要再催人力、求精準疫調了，也不要再濫用醫療量能，很多醫護之前支援打疫苗的薪水，到現在都沒領到，「現在再壓榨下去，真的有一天大家都會翻臉」。

最後吳欣岱說，大家也不要再吵快篩試劑，之前口罩就吵過一次，提醒大家真的對自己身體狀況有疑慮，買不到快篩就先做好自我隔離跟勤洗手。