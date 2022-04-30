大陸工信部通報2022年第一季鎳鈷鋰行業運行情況，2022年第一季，大陸新能源產業快速發展，鎳鈷鋰行業生產平穩增長，產品價格大幅上漲。鋰產量同比增長，鎳、鈷產量小幅下降。

新浪財經報導，據北京安泰科資訊股份有限公司數據，第一季大陸碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別為6萬噸、4.7萬噸，年增23.2％、29.5％；精煉鈷（包括電解鈷、鈷粉、鈷鹽等，折金屬量）、原生鎳（原生物料生產的鎳產品，包括電解鎳、含鎳生鐵、鎳鹽等，折金屬量）產量分別為3萬噸、17.2萬噸，年減2.2％、1.8％。價格大幅上漲。

數據顯示，第一季電解鎳、金屬鈷現貨均價分別為每噸人民幣（下同）19萬元、52.5萬元，年增43.2％、54.4％；受供需錯配、鋰礦採購成本大幅上漲、上下游協作不足、市場恐慌情緒蔓延等多重因素影響，鋰產品價格大幅上漲，第一季碳酸鋰、氫氧化鋰現貨均價分別為每噸42.1萬元、37.1萬元，年增456％、492％。