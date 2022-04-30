慶祝酒店成立12周年，礁溪長榮鳳凰酒店舉辦「感恩十二週年慶好禮雙重送」活動，從5月1日起到6月30日止，推出系列驚喜優惠專案回饋顧客。好禮第一重「平日指定一泊二食專案－買一送一」，好禮第二重為「訂礁溪送台中－鳳凰遊雙城」。另外，五月中旬還將有快閃登場的「2022線上旅展」，有平日午餐券買五送一，還有湯屋券買五送一，搶便宜、挑好康，記得鎖定長榮鳳凰酒店（礁溪）的官網與臉書粉專。

礁溪長榮鳳凰酒店「買一送一平日指定一泊二食專案」為訂購「平日指定一泊二食專案」，即享買一送一專屬優惠，最低一晚9,130元起，就能暢玩千坪慢活SPA、樂享星級美食吃到飽，而且買一送一的專屬優惠還可自由二選一，您可選擇入住一晚再送原房續住一晚；或是選擇入住一晚，當日再贈送同房型一間/晚。（前述優惠二擇一，限平日適用）。

「訂礁溪送台中鳳凰遊雙城」專案為訂購礁溪長榮鳳凰酒店「年度或主題房一泊二食專案」，就贈送「台中鳳凰酒店平日一泊一食精緻雙人房」一晚。最低9,600元起，就可入住礁溪、台中各一晚，享受礁溪得天獨厚的美人湯溫泉、散策台中最美的柳川畔、大啖台中話題最夯的鳳凰食號早午餐。（住宿台中鳳凰酒店含隔日鳳凰食號早午餐，供應時間07：00-13：00，用餐時間2小時。

礁溪長榮鳳凰酒店將於5月12日至5月31日快閃推出2022線上旅展，有平日午餐券買五送一、湯屋券買五送一。線上旅展訂購網址將於5月12日開放搶購。