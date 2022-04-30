人生能存1桶金，買台百萬名車，是多數男人的夢想，不料1名網友在爆廢公社發文，花大錢買名車卻屢遭路人亂吐檳榔汁，原PO忍無可忍，為了讓民眾發揮公德心，他便網購一個KUSO面具，掛在副駕椅背上，畫面即為嚇人，不少網友們看到後逗趣留言：「檳榔汁是沒了！玻璃卻破了」。

網友在臉書爆廢公社貼文。（圖／截自爆廢公社）

1名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，他砸重金買了1台百萬名車，不料卻遭路人屢屢在車輪旁吐檳榔汁，導致原PO深受其擾，便突發奇想，買1個長髮女子面具，固定在副駕椅背上，照片中可見，地下室內，車窗又黑又暗，只見1位長髮女子，雙眼炯炯有神直視前方，遠看還以為車內鬧鬼，但從那天起，他車旁再也未見任何檳榔汁，他驕傲地說：「自從買了這個以後，就再也沒有人敢亂吐在檳榔汁了」。

網友購買的嚇人面具，成功阻止民眾在他的愛車旁亂吐檳榔汁。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有網友們留言寫下：「但是害一堆人去收驚」、「求購買連結」、「有天嚇到瘋子，你車會被砸」、「你不知道罵髒話會噴一堆檳榔汁」、「怕驚嚇反而被敲玻璃」、「放後擋遠離遠光燈」、「如果側窗貼太黑 可能看不到還是會被吐」、「檳榔汁變少了，但被敲玻璃的次數變多了」、「檳榔汁會直接吞進去吧」、「結果每次被嚇到的都是車主自己」、「檳榔汁是沒了！玻璃卻破了」、「少了檳榔汁多了些漏尿的味道」、「買來試試看」。