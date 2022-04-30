新北市警局婦幼警察隊昨日在官方臉書上貼出一篇「防身術寶典」，教導女性朋友如何在遇到色狼時，運用簡單易學的防身術，掌握「快狠準」三口訣，重擊「六大痛點」來擊退色狼!而負責示範的女警可是大有來頭，原來她竟是羽球天后戴資穎的國中學姊，兩人過去還同場較勁過，如今小戴已是世界球后，女警李君蘋更是每一場比賽都守在電視機前替小戴加油!對羽球深深熱愛的她，球技依然精湛!

新北市警婦幼隊警花李君蘋是戴資穎學姊，她傳授教女性「黃金脫逃」術，快狠準痛擊色狼。(新北婦幼隊提供)

新北市警婦幼隊警花李君蘋是戴資穎學姊，她傳授教女性「黃金脫逃」術，快狠準痛擊色狼。(新北婦幼隊提供)

出身高雄羽球搖籃莊敬國小的李君蘋，小學四年級加入校隊，高挑的身材與絕佳的球感，立刻就獲得教練的賞識，國中也如願升上羽球名校三民國中加入羽球校隊，而當時的戴資穎剛從隔壁的民權國小發跡，李君蘋回憶，一次偶然機會，畢業後回到母校三民國中練球，當時跟小戴在同一個球場練習，兩人一來一往互相餵球，她印象中當時小戴已是全國最年輕的甲組球員，球技驚人，不論是擅長的網前假動作、後場反手拍及大對角切球，一點都不輸給男生。儘管當時小戴的知名度並沒像現在一般，但當時的交手，讓李君蘋留下深刻印象，直到日後小戴攀上羽球巔峰，拿下世界第一的頭銜，當時那位謙沖有禮、球技過人、逢人微笑打球的小女孩，讓李君蘋永難忘懷!

新北市警婦幼隊警花李君蘋是戴資穎學姊，她傳授教女性「黃金脫逃」術，快狠準痛擊色狼。(新北婦幼隊提供)

新北市警婦幼隊警花李君蘋是戴資穎學姊，她傳授教女性「黃金脫逃」術，快狠準痛擊色狼。(新北婦幼隊提供)

羽球身手不凡的李君蘋，大學念的是高雄醫學大學運動醫學系，但她有另一個身分是壁球國手，原來當時就讀高中時，教練看上她的羽球底子，說服她改練壁球，果然轉型有成，大學時一舉拿下中華民國大專院校體育總會98學年度壁球錦標賽個人女子組第一名、100學年度壁球錦標賽個人女子組第二名、團體第一名，更曾經在2014全國羽球超級聯賽勇奪大專甲組女子雙打第一名的佳績。

新北市警婦幼隊警花李君蘋是戴資穎學姊，她傳授教女性「黃金脫逃」術，快狠準痛擊色狼。(新北婦幼隊提供)

從羽球、壁球選手變身捍衛治安的女警，這當中的轉變也讓李君蘋覺得莞爾，原來大學畢業後，考慮到國內培養運動員不容易，於是她報考102年警察特考，順利考上後分發新北市婦幼警察隊，身材高挑的李君蘋穿起制服更顯清秀亮麗，不說你很難想像她竟是羽球及壁球高手，從事婦幼保護工作讓她很有成就感，她曾前往關懷脆弱家庭時，鼓勵一名高中女生要勇敢追求自己的夢想，最後女學生也如願考上醫學院，讓她感到相當欣慰。

李君蘋說，女生遇到色狼時要保持冷靜，千萬不要慌張，掌握人體最脆弱的「六大痛點」，例如眼睛，搭配隨身攜帶的辣椒水更犀利；而喉結也是男性的痛點，另外下體若是被打到，保證痛到完全「站不起來」，還有手指反折，及膝蓋狠踹與腳背痛踩，她建議女性朋友能掌握這些人體脆弱部位，見招拆招，適時予以痛擊，爭取黃金脫逃時間。她也強調，女生最好能隨身攜帶防身器材，像是辣椒水，遇到危險時，衡量自身能力再反擊，另外一定要往人多明亮的地方跑，像是便利超商、派出所，邊跑邊大聲呼救引起大家注意。

儘管李君蘋從壁球國手蛻變為維護治安、守護婦幼的人民保母，但每當小戴參與每一場國際賽事時，她總是守在電視機前替小戴加油，穿上警察制服後，李君蘋不忘在每一場的婦幼宣導場合，教女性朋友如何保護自己，她說，警察執法是公權力的伸張，更是肩負守護弱勢的天職，未來她會在保護婦幼的工作上，繼續努力!也希望有朝一日能夠邀請到羽球天后戴資穎來新北市警局，替婦幼安全宣導站台!攜手共同守護婦幼安全!