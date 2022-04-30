德國近日宣布要軍援烏克蘭封存多年的獵豹式防空戰車（Flakpanzer Gepard），但因為其砲彈由瑞士提供且瑞士也反對的情況下，此項軍援計畫近乎胎死腹中；而德國媒體商業內幕 (Business Insider)引述德國官員消息表示，巴西將提供30萬枚獵豹砲彈，但俄方隨即發布消息駁斥此事。

據報導，烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andriy Yaroslavovych Melnyk）才表示，沒有彈藥的戰車不會幫助烏克蘭，若德國不購買彈藥，烏克蘭將不得不拒絕德國提議。

Brazil ready to provide Ukraine with 300,000 gepard projectiles. Apparently Germany only have 23,000 shells to go with the Flakpanzer Gepard they are suppling Ukraine. Big deal as Brazil is part of BRICS. pic.twitter.com/z01f36fbUl — 113001596 (@on4U3TI7ylCbSD3) April 28, 2022

而商業內幕引述官方人士消息，巴西陸軍準備向烏克蘭提供30萬枚獵豹砲彈，將解決烏方沒有砲彈的問題；德軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）目前僅有2萬3000枚的庫存，另外約旦與卡達也被要求提供彈藥。

而俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）隨即發布新聞表示，巴西陸軍表示沒有與德國政府進行會談，駁斥了這一項說法。德國在1970年代生產獵豹式防空戰車，在2010年將全部除役，而巴西軍隊購買了那一批坦克。

獵豹戰車的車體是豹1式戰車的底盤，安裝2具瑞士奧勒崗（Oerlikon）的35快砲，雖然封存多年，但是一般認為它在對抗無人機、武裝直升機，以及低空戰機仍然極有效果。