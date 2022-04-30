德國近日宣布要軍援烏克蘭封存多年的獵豹式防空戰車（Flakpanzer Gepard），但因為其砲彈由瑞士提供且瑞士也反對的情況下，此項軍援計畫近乎胎死腹中；而德國媒體商業內幕 (Business Insider)引述德國官員消息表示，巴西將提供30萬枚獵豹砲彈，但俄方隨即發布消息駁斥此事。
據報導，烏克蘭駐德大使梅爾尼克（Andriy Yaroslavovych Melnyk）才表示，沒有彈藥的戰車不會幫助烏克蘭，若德國不購買彈藥，烏克蘭將不得不拒絕德國提議。
而商業內幕引述官方人士消息，巴西陸軍準備向烏克蘭提供30萬枚獵豹砲彈，將解決烏方沒有砲彈的問題；德軍火商克勞斯瑪斐魏格曼公司（Krauss-Maffei Wegmann）目前僅有2萬3000枚的庫存，另外約旦與卡達也被要求提供彈藥。
而俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）隨即發布新聞表示，巴西陸軍表示沒有與德國政府進行會談，駁斥了這一項說法。德國在1970年代生產獵豹式防空戰車，在2010年將全部除役，而巴西軍隊購買了那一批坦克。
獵豹戰車的車體是豹1式戰車的底盤，安裝2具瑞士奧勒崗（Oerlikon）的35快砲，雖然封存多年，但是一般認為它在對抗無人機、武裝直升機，以及低空戰機仍然極有效果。
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