四技二專統一入學測驗考試今(30)日登場，根據教育部最新統計，確診考生人數為234人，使用隔離試場考生人數為2220名，共啟用隔離試場間數為696間。

四技二專統一入學測驗將於4月30日、5月1日連續兩天舉行，今(30)日為第一天考試，上午8點開放考生進入試場，第一節10點20分開始。

台科大為統測試場之一，校內考場考生有2061人，主要是設計、外語、家政群，少數化工、護理、海事群。提供隔離試場3間、防疫試場4間，隔離試場提供給居檢或居隔的考生，防疫試場則給臨時發燒或有症狀的考生應試，每間試場至多容納5到9位考生。

台科大提到，因應疫情，試場教室都有加強清潔、消毒，也加強試務人員的人數和防疫準備。今日考試完也會徹底清消，讓考生明日有安全的環境應試。

台科大為統測台北三考區，今日截止目前為止，該考區沒有考生居隔，因此無啟用隔離試場應試。