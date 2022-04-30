美女律師「Becky」傅靖瑜（貝琪）臉蛋甜美、身材火辣，是PTT表特版常客，先前她常受邀上各大節目，更參加戲劇《逆局》、《塵沙惑》演出，Instagram擁有4.5萬粉絲追蹤，身為東吳大學的財經法律碩士的她，有顏值又有智慧，被網友封為「最美律師」。最近她脫下律師袍，出席大學同學的婚禮，爆乳洋裝讓網友都歪樓。

傅靖瑜擁有D級傲人上圍，她不只臉蛋美，身材更有168公分，光是長腿就有106公分，比例好到驚人，而她除了外貌出眾外，也相當有頭腦，過去在錄取率僅8%情形下，考上當年勞動法組全國律師第28名。她近日出席婚宴，開心寫下「財法系婚禮，又一對大學同學結婚，同學會大家都沒變，新人是哈波迷，還有冰雕金探子，等不及攝影師拍的照片，先放幾張」

她參加大學同學的婚禮，同桌都是大學時期同科系的好朋友，難得藉此機會幾個同學聚聚，照片中傅靖瑜穿著水藍色洋裝，長髮披肩，五官水嫩，看起來雖然和大學時期相差不多，卻增添了優雅的女人味，而她服裝的一大亮點就是深V設計，讓飽滿上圍呼之欲出，傅靖瑜大方舉著紅酒杯與同學們合照，看起來非常愉快。

隨後幾張自拍電眼撩人，引網友誇讚「優雅甜美的藍色仙女」、「美的是妳」、「以前我都覺得法律系無美女，看到貝琪之後才知道我錯了」、「妳確定新郎看到妳，他不會後悔！」