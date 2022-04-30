女星米可白和身家上億的「尾牙大王」謝銘杰2019年離婚，不過兩人仍維持好朋友關係，據悉前夫至今每月花30萬替她照顧狗園，對於此事讓她相當不滿，直接發文駁斥：「我要是有那麼多錢⋯我早退休了⋯幹嘛還這麽努力工作」。

根據《鏡週刊》報導，米可白在新竹有間收養流浪犬的狗園，至今前夫謝銘杰仍會花錢幫忙她維持狗園，每月開銷約30萬台幣，這讓她一早就針對此事做出澄清，表示：「新聞真的看看就好，沒看內文只看標題……應該很羨慕我『前夫每個月給我30萬』，不了解內文還以為我每個月拿了前夫生活費30萬」，接著強調：「我要是有那麼多錢⋯我早退休了⋯幹嘛還這麽努力工作。」

針對報導內容，米可白不解說過是一起經營狗園，花費也會一同支出，怎麼現在變成是自己單方面？接著強調現階段只想好好拍戲，空閒的時間多做些善事，多回饋這個社會，更喊話媒體：「

麻煩多報導我送狗飼料、被單給狗園或認養3個兒童，我們家還救援貓貓狗狗幫忙結紮送養～送愛心到育幼院～ 這社會需要多一些正面的能量。」

米可白與前夫離婚3年，如今傳出身旁已有護花使者，她透過經紀人大方認愛，表示兩人交往不到一個月，愛情才萌芽，有點擔心戀情見光死，但也強調對方並非外界形容的小開，只是普通的上班族，兩人是在朋友介紹下認識擦出愛火。