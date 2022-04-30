從觀景台就能鳥瞰「富市台中•漫遊水流東」的彩繪稻田，一覽無遺。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

外埔區農產多元有水稻、花卉、紅龍果、葡萄、百香果等，每逢假日是親子同樂體驗採果製酒、品嘗美食與踏青的好去處。市府農業局特於外埔區水流東休閒農業區設置「富市台中•漫遊水流東」彩繪稻田達1.3公頃，用4種顏色稻秧編織紅龍果、葡萄、高鐵觀景台及桐花等農產與景觀特色，景致如詩如畫。

外埔區耆老柯振東說，台灣西部的溪流出海口大多向西注入台灣海峽，日治時期為引大安溪水源灌溉后里及外埔區農田，特規畫設計出后里圳「水流東」成為特殊的向東流灌溉溝；水流東休閒農業區是外埔特色景點，交通便利卻保有純樸的鄉村氣息。

附近居民指出，「水流東休閒農業區」設有步道，綠樹成蔭，適合散步、騎單車，一端有「虎腳庄」假日農夫市集，另設有高鐵觀景台，由高處俯瞰田園風光；5月起桐花盛開，漫遊步道微風消暑，提供傳統農村特有夏日浪漫，每逢連假就吸引都會區的上班族前來踩踏。

農業局長蔡精強表示，外埔區的彩繪稻田，即運用白、綠、黃及紫4種顏色稻秧編織而成，為完成彩繪稻田須先進行圖案設計，由專業工作團隊於農田進行整地、翻土、畫線及座標定位等工作，目前正進入最佳觀賞期，6月下旬水稻抽穗後就會失去圖案原貌。