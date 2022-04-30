澎湖版居隔電子書採翻頁模式，對於常使用手機、平板的民眾十分好用。(澎湖縣政府提供)

針對日益增多的COVID-19居家照護與隔離的需求，澎湖縣政府特別製作「澎湖縣居家照護／隔離關懷手冊電子書」，並採用翻頁式的便利使用模式，對於常使用手機、平板的民眾十分好用，澎湖縣政府發言人陳其育表示，這本電子書有19個頁面，內容是衛生局整合各醫療院所、藥局，提供無症狀或輕症確診者居家照護服務與生活關懷，由資訊室同仁連夜趕工完成，兼具實用與便利性。

澎湖縣政府表示，澎湖縣16日出現首例確診個案，截至29日止已累計47例，全為無症狀或輕症感染者。縣府21日即啟動居家照護，讓輕症或無症狀病患在家中得到專業醫療照護，安心恢復健康，確保醫療資源與量能充足。

澎湖縣政府為提供居家照護／隔離民眾更完善的服務指引，由縣府衛生局整合各醫療院所、藥局，提供無症狀或輕症確診者居家照護服務與生活關懷，並彙整資訊推出《居家照護／隔離關懷手冊》，內容有注意事項、警示症狀、就醫資訊、生活資訊，考量確診者級看護親屬在居家照護與隔離時的需求，手冊也羅列處方箋領藥、通訊診療、健康益友APP、確診者居家照護流程、電傷平台等資訊，以照顧居家者的身心健康。

澎湖縣政府指出，民眾在居家照護／隔離期間，舉凡必要的生活、就醫資訊、對應窗口，都可從關懷手冊中得到指引，相當便利。手冊電子版也同步上線，可至「澎湖縣政府COVID-19疫情及防疫專區－防疫資訊－澎湖縣居家照護關懷手冊」（https：／／reurl.cc／3o51dl）瀏覽或下載。