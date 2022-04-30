警方破獲騙徒機房，查扣現金、電腦等證物。（警方提供）

影音平台YouTube日前出現大量運彩廣告，內容吹噓可代操下注，保證獲利，廣告還播放大量現金滿天飛，超跑、金飾買不停等炫富畫面，吸引民眾匯款加會員，但事後全是詐騙，北市刑大循線追查，日前逮捕廖姓主嫌在內的17人，查出廖為省錢自己親自拍片，扮演大贏20萬的玩家。

北市刑大科偵隊日前接獲民眾報案，指他們在瀏覽YouTube平台時，會看到數段運彩廣告，內容提到可神準預測運彩結果，每賭必贏，廣告還營造「贏錢贏到手軟」的畫面，現金、超跑、黃金賺不停。

民眾心動後聯繫廣告主，對方即要求匯款、代為下注，但事後卻發現上當，因為就算贏錢也拿不回來，後面不是被封鎖就是輸光，憤而向警方報案。

北市刑大調查，騙徒的投注網站，其實可以在後台隨意竄改派彩結果，甚至是賽事輸贏，因此一開始被害人下注時都會獲利，但等對方上鉤，加碼投注時，歹徒就會讓他一次輸個精光。

警方循線追查，發現詐騙集團為節省人事成本，竟由廖姓主嫌和手下，親身拍攝這些廣告，廖還扮演加入後大賺20多萬的玩家，強調「真好賺」、「都是真的！」，歹徒拍好片後購買時段，大量在YouTube上播放，經連月追查，日前前往台中、台南，將廖在內的17嫌逮捕歸案，另查扣電腦主機、帳冊等證物。

警方偵訊後，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪及偽造文書等罪嫌，將眾嫌移送法辦，另呼籲民眾這類保證獲利的投資、博奕告，幾乎全是詐騙，不要貪圖小利而上當破財。

北市警方另指出，疫情期間各種「投資詐騙」猖獗，警方為此專案打擊，專案期間共破獲30起詐騙集團，逮捕201名犯嫌，其中9人遭到覊押，查扣不法所得、名車共5800餘萬，績效為六都第1名，未來將持續掃蕩詐團以淨化治安。