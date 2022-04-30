近年因新冠肺炎疫情影響，出國旅行變成許多人無法實現的夢想，雖去年中有不少人赴國外打疫苗，但都不如被封為昆凌接班人、微風女神的28歲混血女模書那娜生活愜意，據週刊報導，她已經在國外四處旅行1年，到訪10國，她雖沒為名牌包瘋狂，但到義大利時因為包包剛好壞了，便在當地買了一個LV包，也算是意外的收穫。

早在幾年前就加入微風集團的藝人書那娜，也在Youtube頻道《空姐忙什麼》中被譽為「放空姐」，她長相艷麗、身材火辣，曾在郵輪的陽台拍攝過三點不露全裸生活照，更因此受邀登上性感雜誌封面人物，2020年也曾發行首本寫真《混血精靈NANA》，不吝放送極品身材。

感情方面，書那娜先前和日本藝人夢多交往1年多，後來夢多受訪率先認了兩人已經分手，傳出主因跟男方和其他女生過從甚密有關，但夢多否認，澄清平時會有女生傳奇怪或露骨的訊息給他，他雖然懶得理，卻被書那娜看到，兩人因此有了磨擦，夢多也無奈強調，偷看手機是自己的大地雷。

今據《鏡週刊》報導，書那娜恢復單身後，生活多采多姿，去年5月她本來因打疫苗到美國，原先計畫待兩個月就回台灣，但因過年機票和回台灣的防疫飯店難定，她念頭一轉索性從美國玩到義大利、土耳其等10多個國家，現在在埃及，下一站是泰國，花費近百萬，問她是否有豔遇？她承認在義大利時被大叔示好求約會，她笑說：「當然我沒有跟著去啦！」